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Aziz Yıldırım son dakika! Ali Koç'u bombaladı: ''Seni affetmem, hepsini duman ederim''

Aziz Yıldırım son dakika! Ali Koç'u bombaladı: ''Seni affetmem, hepsini duman ederim''
24.06.2021 12:17 - Son Güncelleme: 24.06.2021 12:17
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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan önce basın toplantısı düzenliyor. Yıldırım, Ali Koç yönetimini topa tutarak, "3 yıl boyunca açıklama yapmama kararı almıştık. Bugün itibariyle bu sözümüzün tarihi doldu. Bundan sonra Fenerbahçe'ye yapılan her türlü zararı çıkıp kamuoyu ile konuşacağız." dedi. Yıldırım, Ali Koç'a yönelik, "Seni affetmem seni bu seyirciyle göndereceğim. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun." ifadelerini kullandı.


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