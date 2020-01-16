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Trabzonspor - Denizlispor maçında Anthony Nwakaeme'den müthiş gol

Trabzonspor - Denizlispor maçında Anthony Nwakaeme'den müthiş gol

16.01.2020 22:59

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme skoru 2-0 getiren golü attı. İşte Anthony Nwakaeme'nin o golü...


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