Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray | Fatih Terim: ''Gereken tepkiyi göstereceğim gerekirse cezayı yerim''

Ankaragücü sahasında lider Galatasaray'ı 2 - 1 yendi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a sert eleştirilerde bulundu. Terim, "Canımız yandığında bundan sonra anlatacağız. Kulüp nasıl anlatır bilmem ama ben anlatırım, gerekirse cezayı da yerim. O zamanda öyle konuşurum, cezayı yiyecek şekilde. Bundan sonra benim oyuncum atıldığında 'Hakem doğru karar verdi.' demeyeceğim. Aleyhimize bir şey verdiğinde gereken tepkiyi göstereceğim.'' dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 Ankaragücü kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed'in kırmızı kart ile atılması sebebiyle hakeme ateş püsküren Terim, "Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart." ifadelerini kullandı.

İşte Terim'in açıklamaları:

Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra tekrar kontrol bizdeydi. Emre'nin atamadığı, böyle oyunlarda öne geçmek oyunun bütün gidişatını değiştirir. Devreye 1-0 girmek bizim için hiç hoş olmadı.

Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan eline seken topta hakem Cüneyt Çakır verdi. Bize öyle bir izah etti. Özür dileyecektik neredeyse. Bu nereden geliyor? Kendisi VAR'da duruyor.

Trabzon'da VAR'da olan Cüneyt Çakır, skandal bir karara imza attı, 2 gün sonra gelip burada VAR'ın başına geçti.

Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Rakip resmen kafasıyla dirseğe doğru gidiyor, attırmak için.

VAR'daki, korkusundan Cüneyt abisini çağıramaz. O, onu çağırmaz. Bizim yüreğimiz her şeye yeter.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK

Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart.

Biz yine tribünlerle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum kuralı tam öğrenmek için.

Cüneyt Çakır, VAR hakemi midir ya! Her yere Cüneyt'i çağırıyorsun, iki gün önce şaibeli bir karar vermiş, apar topar buraya geliyor.