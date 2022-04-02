Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.

Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.

UZATMA DAKİKALARINDA SAHA KARIŞTI



Karşılaşmaya uzatma dakikalarında yaşanan kavga damga vurdu.







TAÇ ATIŞINDAN KAVGAYA

Fenerbahçe oyuncusu Beyzanur'un taç atışı kullandığı sırada yapılan müdahale sonrası ortalık karıştı. Ev sahibi takımın oyuncuları, deplasman ekibinin öne geçmesi sonrasında saldırıda bulundu, tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı.





TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İki takımın oyuncularının birbirine girdiği kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Oyuncuların birbirlerine girmesiyle Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti.