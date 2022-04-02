RAMAZAN İMSAKİYE
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Amed - Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga

Amed - Fenerbahçe kadın futbol maçında kavga
02.04.2022 15:17 - Son Güncelleme: 02.04.2022 15:21

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Son dakika haberi! Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oldu. Mücadeleden Fenerbahçe 2-1 galip ayrılırken karşılaşmaya uzatma dakikalarında yaşanan kavga damga vurdu. İki takımın oyuncularının birbirine girdiği kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Spor Videoları

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.

Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.

UZATMA DAKİKALARINDA SAHA KARIŞTI


Karşılaşmaya uzatma dakikalarında yaşanan kavga damga vurdu.




TAÇ ATIŞINDAN KAVGAYA
Fenerbahçe oyuncusu Beyzanur'un taç atışı kullandığı sırada yapılan müdahale sonrası ortalık karıştı. Ev sahibi takımın oyuncuları, deplasman ekibinin öne geçmesi sonrasında saldırıda bulundu, tribünlerden sahaya yabancı madde atıldı.



TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İki takımın oyuncularının birbirine girdiği kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Oyuncuların birbirlerine girmesiyle Fenerbahçe takımı sahayı polis eşliğinde terk etti.

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