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Ahmet Nur Çebi’den şampiyonluk açıklaması: Bu bir başlangıç, yola devam, devam edeceğiz

Ahmet Nur Çebi’den şampiyonluk açıklaması: Bu bir başlangıç, yola devam, devam edeceğiz
15.05.2021 23:53
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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sevincini aktaran Ahmet Nur Çebi, taraftarlara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.


"Bu bir başlangıç, yola devam edeceğiz"

Şampiyonluk coşkusunu yaşadıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Zor bir sezondu. Pandemi vardı, kupa vardı, 40 maç vardı. Öncelikle Allah yardım etti. Oyuncuların mücadelesiyle, Sergen Hoca ile, teknik kadro ile, çalışanlarımızla şampiyonluğu hak ettik. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Konuşacak halim yok. Çok mutluyum. Çok zor bir sezondu. Allah yardım etti. Bu bir başlangıç. Yola devam, devam edeceğiz." dedi.

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