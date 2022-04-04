Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasına ilişkin açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir aldığı flaş bir kararla görevinden istifa etti. Konuya ilişkin Trabzsonpor Başkanı Ahmet Ağaoğlu flaş açıklamalar yaptı. Toplantı öncesi Nihat Özdemir'in istifa edeceğini beklemediğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz herhangi bir karar, söylemiş olduğumuz herhangi bir söz, kullandığınız kelimenin ifade etmiş olduğu anlam şeklinde değil de insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Onun için başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gidelim diye rica ettim. Kesinlikle bugün böyle bir şey beklemiyordum. Toplantı başladığı anda böyle bir şey hissettim. Normal bir atmosfer yoktu." ifadelerini kullandı.