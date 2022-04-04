RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Spor Videoları Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasına ilişkin açıklama!

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasına ilişkin açıklama!

Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasına ilişkin açıklama!
04.04.2022 18:57

OTOMATİK OYNAT

Spor 02:39
TFF Başkanı Nihat Özdemir...
Spor 01:13
Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe...
Spor 00:59
Taha Akgül 9. Kez Avrupa...
Spor 02:24
Ahmet Nur Çebi'den Valerien...
Spor 02:16
Futbol maçında çıkan kavgada...
Spor 03:54
Valerian Ismael Beşiktaş’ta!
Spor 00:05
Yeşil sahalarda görülmemiş...
Spor 03:51
Real Madrid 0-4 Barcelona
Spor 01:03
Yusuf Yazıcı 4 gün önce...
Spor 14:28
Formula 1'de 2022 sezonu...
Spor 13:05
Galatasaray – Barcelona maçı...
Spor 44:44
Fenerbahçe’den 6 genç...

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir aldığı flaş bir kararla görevinden istifa etti. Konuya ilişkin Trabzsonpor Başkanı Ahmet Ağaoğlu flaş açıklamalar yaptı. Toplantı öncesi Nihat Özdemir'in istifa edeceğini beklemediğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz herhangi bir karar, söylemiş olduğumuz herhangi bir söz, kullandığınız kelimenin ifade etmiş olduğu anlam şeklinde değil de insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Onun için başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gidelim diye rica ettim. Kesinlikle bugün böyle bir şey beklemiyordum. Toplantı başladığı anda böyle bir şey hissettim. Normal bir atmosfer yoktu." ifadelerini kullandı.

Spor Videoları
SON DAKİKA