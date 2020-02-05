A Spor canlı izle: Kırklarelispor Fenerbahçe Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçı canlı izle 05.02.2020 14:52

A Spor canlı izle: Kırklarelispor Fenerbahçe Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 14.30'da başlan maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Bu sene Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyen Kırklarelispor, turnuvanın sürprizlerine imza attı. Öte yandan Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyen Fenerbahçe, İstanbul'a avantajlı skorla dönmeye çalışacak. Kırklarelispor-Fenerbahçe maçını Aspor'dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilir.

Kırklarelispor Fenerbahçe maçı saat 14.30'da başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında Kırklarelispor'a konuk olan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Fenerbahçe, deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla rakibini mağlup ederek elemişti. Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı canlı izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ile karşılaşıyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda 5 Şubat Çarşamba saat 14.30'da başlayan mücadele A Spor kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor.

FENERBAHÇE'NİN KUPA İSTATİSTİĞİ

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Fenerbahçe, Tarsus idmanyurdu'nu 3-1 mağlup ettikten sonra 5. turda İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle geçti.

Son 16 turunda HES Kablo Kayserispor ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

KIRKLARELİSPOR'UN KUPA İSTATİSTİĞİ

GMG Kırklarelispor, 3. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Kelkit Belediyespor ve Ankaragücü'nü 1-0 yenerek saf dışı bıraktıktan sonra 5. tur ilk maçında evinde 2-1 mağlup ettiği Gaziantep'e deplasmanda 3-2 yenilerek son 16 turuna kaldı.

Kırklarelispor bu turda deplasmanda 1-1 sona eren maçın rövanşında Medipol Başakşehir ile evinde golsüz berabere kalarak son 8 takım arasına kaldı.

Kırklarelispor'la 1984 - 85 sezonunda da Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 4-2, İstanbul'da ise 4-0'lık skorla mağlup ederek elemişti.