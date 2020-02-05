Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 05.02.2020 10:56

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Kupada ikinci günün ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor'a konuk oluyor. Ev sahibi takım önceki turlarda MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir gibi güçlü ekipleri saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imzasını atmıştı. İki takım da ilk maçta iyi bir skor alarak rövanş için avantaj elde etmek istiyor. Peki, GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen Fenerbahçe, 3 Süper Lig takımını dize getirerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo, bu karşılaşmada oynayamayacak.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında bugün saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.