A Spor canlı izle: Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 05.02.2020 19:59

Alanyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı A Spor canlı yayını naklen izle! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor, Süper Lig'de son olarak Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk 5 sıra için büyük avantaj yakalarken, Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup etmiş, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı atlatmıştı. Alanyaspor ve Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Alanyaspor Galatasaray maçı saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler Alanyaspor - Galatasaray maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilecekler.

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Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemiyor.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.