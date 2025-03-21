Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 18:59

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi hazırlıklarına start verdi. Takım, ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetiminde gerçekleştirdi.

İlk Antrenmanda Isınma Hareketleri

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olup, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular yoğun bir şekilde çalışmalara devam etti.

Yenilenme Çalışması ve Taktiksel Çalışmalar

Macaristan ile oynanan önceki maçta süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, Macaristan karşısındaki stratejiler üzerinde durularak, taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Sakatlar ve Yeni Katılımlar

Sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamayan futbolcular arasında Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan yer aldı. Bu oyuncuların yokluğunda, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan Rayyan Baniya da idmana katılarak takıma dahil oldu. Ayrıca, Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da antrenmanda yer aldı.

Yarını Bekleyen Hazırlıklar

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın yapacağı bir diğer antrenmanla sürdürecek ve ardından Macaristan'a hareket edecek.