Haberler Spor Videoları 2022 Dünya Kupası'na da gidemeyen Türkiye 14 yaşındaki çocuk sayesinde Dünya Kupası'nda! Tarihinde sadece 2 kez.. | Songül Soysal

2022 Dünya Kupası'na da gidemeyen Türkiye 14 yaşındaki çocuk sayesinde Dünya Kupası'nda! Tarihinde sadece 2 kez.. | Songül Soysal

2022 Dünya Kupası'na da gidemeyen Türkiye 14 yaşındaki çocuk sayesinde Dünya Kupası'nda! Tarihinde sadece 2 kez.. | Songül Soysal
26.03.2022 11:05 - Son Güncelleme: 26.03.2022 11:13

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olan ve turnuvaya katılma şansını yitiren A Milli Takımımızın turnuva laneti devam ediyor. Portekiz'e 2-1 kaybeden A Milli Futbol Takımız'da Burak Yılmaz, penaltı kaçırmış ve Milli Takım kariyerine de nokta koymuştu. Ay - Yıldızlılar, Dünya Kupası'na sadece 2 defa gidebilirken, neredeyse hep son maçlarda fırsatlar kaçtı. 2002 Güney Kore-Japonya ortalıklığı herkesçe hatırlanırken, Türkiye'nin ilk katıldığu turnuva olma özelliğini taşıyan 1954 Dünya Kupası ise hayli ilginç bir olaya sahne oldu. Türkiye, 1954 yılında Dünya Kupası'na katılmasını, 14 yaşındaki Luigi Franco Gemma adlı bir çocuğa borçlu.

Spor Videoları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olan ve turnuvaya katılma şansını yitiren A Milli Takımımızın turnuva laneti devam ediyor. Portekiz'e 2-1 kaybeden A Milli Futbol Takımız'da Burak Yılmaz, penaltı kaçırmış ve Milli Takım kariyerine de nokta koymuştu. Ay - Yıldızlılar, Dünya Kupası'na sadece 2 defa gidebilirken, neredeyse hep son maçlarda fırsatlar kaçtı. 2002 Güney Kore-Japonya ortalıklığı herkesçe hatırlanırken, Türkiye'nin ilk katıldığu turnuva olma özelliğini taşıyan 1954 Dünya Kupası ise hayli ilginç bir olaya sahne oldu. Türkiye, 1954 yılında Dünya Kupası'na katılmasını, 14 yaşındaki Luigi Franco Gemma adlı bir çocuğa borçlu.

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