20 yaşındaki futbolcu Bilal Aydın sokakta bıçaklanarak öldürüldü 26.12.2019 11:48

Hollanda’nın Den Haag şehrindeki Goudriaankade sokağında HVV Laakkwartier kulübünde futbolcu olan Bilal Aydın (20) adlı Türk genci bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz genç olay yerinde can verdi.

Hollanda'nın Den Haag şehrindeki Goudriaankade sokağında Bilal Aydın (20) adlı Türk genci bıçaklandı. Ağır yaralanan talihsiz genç olay yerinde can verdi.

HVV Laakkwartier kulübünde futbolcu olan Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili olarak üçü 19 yaşında ve biri 28 yaşında toplam 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren emniyet yetkilileri, Bilal Aydın'ın bir kavgaya müdahale ederken katledildiğini duyurdu.

Bu arada cinayet haberi, gencin ailesini ve bölgedeki Türkleri gözyaşlarına boğdu. HVV Laakkwartier yöneticilerinden Ron Jansen de, "Bilal gerçek bir centilmen ve iyi bir sporcuydu. Babası bizimle birlikte her maça geliyordu. Çok üzgünüz, sevilen bir insanı kaybettik" dedi.