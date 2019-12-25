Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar 25.12.2019 15:35

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan Ali Koç-Zekeriya Alp-Nihat Özdemir buluşmasına dair soruya "Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu." diye yanıt verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sona eren Kulüpler Birliği toplantısının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kulüpler Birliği toplantısında emeği ortaya koyan futbol kulüpleri, korsan yayın yapıp reklam alan ve üzerine kazanan yayınların emek hırsızlığını konuştuk."

"Kurallar herkese eşit olarak kullanılsın, herkese aynı şekilde çalınsın, hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı olur." Eğitiminde sıkıntı olabilir, o kişinin yaptığı işe saygısı olmayabilir."

"Bu hataları yapan kuruşların ücretlerini TFF ödüyor, TFF ödediği ücreti kulüplerden kestiği harçlarla sağlıyor. Yani bir bakıma bunları biz karşılıyoruz."

"VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASINDA BİR SIKINTI YOK"

"VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur. Kulüplerin aynı yönde VAR sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok. Şüphesiz ki daha şeffaf olur." dedi.