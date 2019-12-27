Beşiktaş - Gençlerbirliği canlı anlatım izle 27.12.2019 19:00

Beşiktaş ilk devrenin son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçı canlı anlatım olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Beşiktaş Gençlerbirliği canlı anlatım izle seçeneğini araştırıyor. Beşiktaş Gençlerbirliği canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son maçlarda 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da Gençlerbirliği 2-1 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ, SON MAÇLARDA KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8'inde puan kaybetti.

Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda Beşiktaş 7, Gençlerbirliği 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ, DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonunda cezası nedeniyle Bursa'da yapılan maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

LİGDE 5. SIRADA YER ALIYOR

Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

SON 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu.

Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilgi almaktan kurtulamadı.

Son galibiyetini ligde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek elde eden Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 4-0 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenildi.

5 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

Söz konusu 5 maçta Süper Lig'de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

BURAK YILMAZ SAKAT

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk yarıyı Beşiktaş deplasmanında kapatacak

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından yükselişe geçen Gençlerbirliği, ligde 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu süreçteki tek yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında yaşayan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

RUMEN GOLCÜ STANCU CEZALI

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Ahmet Oğuz'un da bu maçta görev yapması beklenmiyor.