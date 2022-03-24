📺Portekiz Türkiye maçı canlı, kesintisiz izle! ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda karşı karşıya gelecek Portekiz Türkiye maçı için nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayım başladı. Dünya Kupasına gidebilmek için zorlu iki mücadeleyi geçmek zorunda olan A Milli takımını canlı olarak izlemek isteyenler haberimizden link seçeneğine ulaşabilir.

📺PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off mücadelesinde A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayımlanacak. Milli takımın mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

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