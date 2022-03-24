Haberler Spor Videoları Fenerbahçe'de FLAŞ DAKİKALAR... Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? İsmail Kartal - Mesut Özil olayı ne? | VİDEO SPOR İZLE

Fenerbahçe'de FLAŞ DAKİKALAR... Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? İsmail Kartal - Mesut Özil olayı ne? | VİDEO SPOR İZLE

Fenerbahçe'de FLAŞ DAKİKALAR... Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? İsmail Kartal - Mesut Özil olayı ne? | VİDEO SPOR İZLE
24.03.2022 16:02 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:03

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Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin iki yıldızı Mesut Özil ve Ozan Tufan flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı. İki isim de son haftalarda formsuzluğu ile dikkat çekiyordu. Peki; Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? İsmail Kartal - Mesut Özil olayı ne?Takvim.com.tr iki yıldızın kadro dışı kalması olayının perde arkasını yazdı...

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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan, sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılırken yönetim ve teknik heyet tarafından ortak alınan bu kararın fitilini ateşleyen gelişme ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yarattı...

Sarı-Lacivertliler'de transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen kaptan Mesut Özil, saha içindeki yetersiz performansına ek olarak saha dışında da disiplinsiz tavırlar sergileyince yönetimin sabrının taştığı ve yıldız oyuncu ile ilgili kadro dışı kararı alındığı öğrenildi.

Mesut'un kadro dışı kalması ile ilgili fitili ateşleyen gelişmenin ise Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve ilk yarının bitiminde oyundan alınan yıldız futbolcunun, bu kararı beğenmediği ve teknik direktör İsmail Kartal'a tepki göstermesinin olduğu ortaya çıktı.

İsmail Kartal'ın saha içinde formundan memnun olmadığı Mesut ile ilgili yönetime verdiği raporda bu olaydan bahsettiği, Sarı-Lacivertli yöneticilerin de bir türlü bekleneni veremeyen Mesut ile ilgili kadro dışı kararı aldığı belirtildi.

Başkan Ali Koç'un daha önce kameralar karşısında da net bir şekilde, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanmalı" diye uyardığı Mesut'un futboldan çok yatırımları ile meşgul olması ve servetinin Avrupa medyasında da gündem olmasının yönetimde büyük rahatsızlık yarattığı ve bu durumun da Mesut ile ilgili alınan kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Mesut ile birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın ile kararın ise oyuncunun yedek kalması sebebiyle teknik heyete karşı sergilediği tavır ve performansının düşük olması sebebiyle alındığı belirtiliyor.

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