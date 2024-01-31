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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:23

▶️ Manchester United Türk bayrağını göndere çekti!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır'ı onurlandırmak adına Old Trafford'da Türk bayrağını göndere çekti.

Manchester United, ilk Türk oyuncusu olması nedeniyle Altay Bayındır için Old Trafford'a Türk bayrağı astı.

Kulüp bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Manchester United bu anları sosyal medya hesabından paylaştı

AÇIKLAMA YAYINLADILAR

Manchester United, sosyal medya hesabında, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türkiye bayrağını dalgalandırıyoruz" mesajını paylaştı.

ALTAY İLK MAÇINA ÇIKTI
Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ilk resmi maçına çıktı.

FA Cup'ta 5. tur maçında Newport'u 4-2 yenen Kırmızı Şeytanlar'da kaleyi Altay korudu.

Maçın ardından Altay Bayındır, Manchester United'da oynayan ilk Türk oyuncu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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