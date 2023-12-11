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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 17:33 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 17:47

⚽️ Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Davinson Sanchez ve Adana Demirspor maçında riske edilmeyen Hakim Ziyech de kadroda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu da belli oldu. Aslan'da Davinson Sanchez ile Zyech de kafilede bulunuyor.

Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."

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