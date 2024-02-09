PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 21:07 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 21:58

▶️ Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati İstanbul'da!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Al-Musrati, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Libyalı oyuncuyu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile kulübün yöneticilerinden Kaan Şakul karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Al-Musrati, "Harika bir his. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte ve büyük taraftarının önünde oynamak çok büyük mutluluk olacak. Ben elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağım. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu, kendisiyle çalışma konusunda büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel de önemli bir ismi kadrolarına kattıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün ikinci transferimizi indiriyoruz, gerçekten çok mutluyuz. Ülkemize ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun. Güzel günler Beşiktaş taraftarını bekliyor. Bugüne kadar sabrettiler inşallah süper olacak. İki taraf da çok istedi. Burada kimsenin hakkını yiyemem Kaan ağabeyimiz sürecin içindeydi ve çok büyük çaba sarf etti. Ondan dolayı teşekkür ediyorum."

Yöneticiler ile birlikte kartal pozu veren Al-Musrati, açıklamalarının ardından özel araçla alandan ayrıldı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
09.02.2024Cuma
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! İşte Kartal'ın yeni 10 numarası
09.02.2024Cuma
Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'ı karıştıracak hareket!
09.02.2024Cuma
▶️ Erman Toroğlu'ndan kırmızı kart yorumu! Karar doğru mu?
09.02.2024Cuma
▶️ Antalyaspor 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)
08.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Eylem hazırlığındaki PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı! 01:40
PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!
09.02.2024Cuma
CHP - DEM’in kirli planı! Yol haritası Kandil’den! 02:14
CHP - DEM'in kirli planı!
09.02.2024Cuma
Beylikdüzü’nde metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti 02:50
Metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti
09.02.2024Cuma
Cristiano Ronaldo’dan Suudi Arabistan’ı karıştıracak hareket! 00:08
Ronaldo'dan Suudi Arabistan'ı karıştıracak hareket!
09.02.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA