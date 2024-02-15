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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 21:51 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 21:51

▶️ Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu'na Bakan Bak'tan tebrik telefonu!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti. İşte o anlar...

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 2023 yılında Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak bu turnuvaya katıldığını ve hedefinin altın madalya olduğunu belirten Buse, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, telefonla arayarak milli güreşçiyi tebrik etti. Çok iyi ve çok akıllıca mücadele ettiğini belirten Bakan Bak'a, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Buse'nin olimpiyatlarda eksikleri kapatarak daha iyi olacağının yanıtını verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyatları kotası alan Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yürekten kutluyorum. Kadınlar 50 kiloda ülkemize olimpiyat kotası kazandıran Evin Demirhan Yavuz'u da tebrik ediyorum. Her iki sporcumuza ülkemizi temsil edecekleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Devam eden şampiyonada mindere çıkacak güreşçilerimize de başarılar temenni ediyorum."

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