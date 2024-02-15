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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 18:52 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 18:52

▶️ GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI CANLI 📺 GS ACS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Galatasaray'da dev maçta tek eksik Hakim Ziyech olacak. Maç ile iglili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag ile karşılaşıyor. Galatasaray'da hedef ilk maçtan avantajlı skorla sahadan ayrılmak.


11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray:

Sparta Prag:

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EKSİKLER VE SAKATLIKTAN DÖNENLER

Avrupa kupalarında çıktığı son 24 müsabakada sadece 4 kez mağlup olan Galatasaray'da Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Son antrenmanda yer almayan Wilfred Zaha'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira da şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

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TAKIMLARIN AVRUPA MACERASI

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'lı grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Slavia Prag ise UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'ün bulunduğu C Grubu'nu 10 puanla 2. sırada bitirerek bir üst tura yükselmişti.

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ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak. Maçta VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.

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S.Prag'ı ele primi kap! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ağırlayacak

AVRUPA KUPALARI'NDA 315.MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 466 gol gördü.

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