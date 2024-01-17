🔴 A SPOR CANLI YAYIN ⚽ FENERBAHÇE-ADANASPOR 🏆 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI ŞİFRESİZ NAKLEN FULL İZLE ▶️

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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 21:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 21:22

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🔴 A SPOR CANLI YAYIN ⚽ FENERBAHÇE-ADANASPOR MAÇI CANLI YAYINI İZLE... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Fenerbahçe Adanaspor mücadelesini ŞİFRESİZ NAKLEN FULL ▶️ haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede kazanan taraf son 16 turuna yükselecek. Müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...


FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Adanaspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı.

KUPADA 7. RANDEVU
Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.

ADANASPOR'UN KUPA YOLU
Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan başlayan Adanaspor, bu turda Hacettepe 1945'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. 4. Tur'da ise Esenler Erokspor'u konuk eden turuncu-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

İSMAİL KARTAL İLE MUSTAFA KAPLAN 2. KEZ RAKİP
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 17 Ağustos 2019'da Çaykur Rizespor'un başında olan İsmail Kartal, Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan ile karşılaşırken, müsabaka 1-0'lık sonuçla Rize ekibinin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Adanaspor arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, son 10 müsabakada 5 kez galip gelirken, Adanaspor ise 2 kez hanesine 3 puan yazdırdı. 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.

SIRADAKİ VİDEO
Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor ⚽ Gol: Edouard Michut 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
17.01.2024Çarşamba
Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor ⚽ Gol: Özkan Yiğiter 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
17.01.2024Çarşamba
Adana Demirspor 0-1 24 Erzincanspor ⚽ Gol: Ziya Alkurt 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
17.01.2024Çarşamba
Alanyaspor 1 - 3 Samsunspor ⚽ Gol: Muhammet Ali Özbaskıcı 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
17.01.2024Çarşamba
Alanyaspor 1 - 2 Samsunspor ⚽ Gol: Soner Aydoğdu 📺 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 🏆
17.01.2024Çarşamba
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