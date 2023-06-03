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YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte Yeni Bakanlar... | VİDEO

YENİ KABİNE BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte Yeni Bakanlar... | VİDEO
03.06.2023 22:20 - Son Güncelleme: 03.06.2023 22:22

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yeni Kabine'yi açıkladı... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? İşte yeni bakanlar...

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BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLIYOR
Başkan Erdoğan Çanka'ya köşkünde gerçekleştirilen törenle Yeni Kabine'yi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

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