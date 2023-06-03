Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yeni Kabine'yi açıkladı... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? İşte yeni bakanlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yeni Kabine'yi açıkladı... Hangi bakanlığa hangi isim atandı? İşte yeni bakanlar...
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE'Yİ AÇIKLIYOR
Başkan Erdoğan Çanka'ya köşkünde gerçekleştirilen törenle Yeni Kabine'yi açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu