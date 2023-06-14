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SON DAKİKA İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem
14.06.2023 09:25 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:26

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İzmir'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. Saat 08.53 sıralarında merkez üssünün Buca olduğu belirtildi. Depremin ardından AFAD açıklama yaptı. İşte son dakika İzmir depremi hakkında merak edilenler...

Son Dakika Videoları

İzmir'de meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. İşte son dakika İzmir depremi hakkında merak edilenler...

İZMİR'DE DEPREM!

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-06-14
Saat:08:53:57 TSİ
Enlem:38.339 N
Boylam:27.194 E
Derinlik:10.19 km

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

14 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.06.14 08:42:13 37.9160 36.3132 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 08:31:37 37.9037 36.2465 11.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.14 08:15:45 39.4950 31.5103 0.0 -.- 1.2 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.06.14 08:15:33 36.9247 36.6432 18.1 -.- 1.6 -.- YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 08:10:35 38.1355 37.8178 9.6 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 08:05:45 37.9795 36.3322 5.0 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 08:01:26 38.2620 38.1248 5.0 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.14 07:47:14 37.6982 35.3633 8.0 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.06.14 07:37:59 36.5172 36.1988 6.7 -.- 1.8 -.- CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.06.14 07:32:31 38.2725 37.5198 8.3 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.14 07:23:28 36.5930 36.5443 18.1 -.- 1.8 -.- DEMIRKONAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.14 07:14:44 38.0710 37.6817 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 07:03:03 37.1107 36.6918 8.8 -.- 1.6 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 07:01:53 36.2858 36.1183 1.8 -.- 1.4 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.06.14 06:58:59 38.1330 38.5208 5.0 -.- 3.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.14 06:56:40 36.7118 36.1000 13.4 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel
2023.06.14 06:54:33 37.1205 36.7205 10.2 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.14 06:44:10 38.4357 37.6463 7.6 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:35:55 38.4378 37.6378 5.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:30:38 38.0193 37.6598 3.9 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.14 06:28:22 38.7230 37.5072 4.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

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