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Silivri açıklarında bir yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı | Video

Silivri açıklarında bir yatta yangın: 2 ölü 3 yaralı | Video

03.03.2020 15:06

Son dakika haberleri...Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti. Yat yanarak batarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cesedi  Sahil Güvenlik ekiplerince sahile getirildi. Yangında 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Son dakika haberleri... Sarıyer'den Bozcaada'ya gitmez üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan cenazeler, incelemelerin ardından Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.

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