SKY News muhabiri Türkiye’ye iftira atmaya çalıştı! A News spikerinden tokat gibi yanıtla karşılaşınca çareyi kaçmakta buldu | Video 03.03.2020 16:22

Batı basını mültecilere kapılarını kapatan Yunanistan’ın insanlık dışı muamelesini vahşetini görmezden gelirken Türkiye’yi suçlayıcı provokatif ve manipülatif haberler yapmaya devam ediyor. Türk otoritesinin acımasız davrandığını iddia eden SKY News muhabirine A News ve A Haber ekipleri tokat gibi yanıtlar verdi. SKY News muhabiri duydukları karşısında çareyi kaçmakta buldu. İşte o anlar....

Türkiye'nin sınır kapılarını açma, denetimleri kaldırma kararı sonrası mülteciler akın akın Pazarkule Sınır Kapısı'na koştu. Yunanistan mültecilerin geçişine izin vermezken, insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda 3 mülteci hayatını kaybetti, birçok mülteci yaralandı. Bazı mülteciler Meriç ve adalar üzerinden Yunanistan'a geçmeyi başardı, yakalananlar ise büyük şiddetle karşılaştı. Yunanistan, Türkiye'nin mültecileri sınıra zorla götürdüğü yalanını ortaya atarken, Batı medyasından da benzer açıklamalar geldi. İftira nitelikli haberlerin sonuncusu bugün Edirne'de yaşandı. Sky TV muhabiri mültecilerin zorla sınıra getirildiğini söylerken, sığınmacıdan tokat gibi yanıt geldi.

SKY TV muhabiri, "Türkiye bu insanları zorla, otobüslerle, istemedikleri halde sınır kapılarına getirdi" diyerek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç'u, provoke etmeye çalıştı.

"SENİ ZORLA MI GETİRDİLER?"

Malkoç'un açıklamasının ardından Türk gazeteciler ile tartışmaya devam İngiliz gazeteci, iddiasını sürdürünce, Türk gazeteciler bir mülteciyi tesadüfen yoldan çevirerek, "Seni buraya zorla mı getirdiler?" diye sordu.

Afgan genç, "Hayır ben kendi paramla taksi tutarak geldim" dedi.

"TÜRKİYE'NİN 3 MİLYON MÜLTECİYİ BARINDIRMASI SİZİN İÇİN ACIMASIZLIK MI?"

Kara propagandayı yapan kişi Türkiye'nin mültecilere acımasız davrandığı iddiasında bulundu. A NEWS spikeri Jaffar Hashain ise çirkin itama yanıt olarak; "Yunanistan sığınma taleplerinizi askıya alsın. Bu uluslararası bir ihlaldir. Sizse Türk otoritesinin size acımasız davrandığını söylüyorsunuz. Dürüst olalım. Onların yaptığı gerçek anlamıyla acımasızlık mı? 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Bu sizin gözünüzde insanlık dışı mı?" dedi.