MSB duyurdu: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü 03.03.2020 13:12

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nda Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

SON 24 SAAT BİLANÇOSU

Milli Savunma Bakanlığı harekat kapsamında son 24 saatte yapılanlarla ilgili bilgi verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." denildi.

Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

BAKAN AKAR SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin son durumu açıklamıştı. Akar yaptığı açıklamada, "Harekât şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı harekâtı kapsamında bugüne kadar (dün öğle saatleri itibariyle), rejime ait 2 savaş uçağı, 2 insansız hava aracı (İHA), 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/çok namlulu roketata8 (ÇNRA), 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.