Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in güzel sunucusu Müge Anlı, 5 Mart Atv canlı yayınında zor anlar yaşadı. Önceki gün Müge Anlı canlı yayınına katılan Aysun Yelegen, annesi Remziye Yelegen'in 16 gün önce evden gittiğini ve bir daha da dönmediğini ifade etti. Küçük kızın anlattıkları Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri duygulandırdı. Annesinin borçlar yüzünden psikolojisinin iyi olmadığını belirten küçük Aysun'un anlattıkları herkesi şoke etti. Müge Anlı ve ekibinin sokak sokak arayışları sonucunda sokaklarda satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye bulundu. İşte Müge Anlı'nın zor anları...
Müge Anlı'nın zor anları! Kızının gözü önünde intihar etti sonra da...05.03.2020 12:12
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