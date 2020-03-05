İstanbul’da 3 milyonluk kaza! Sabah satın aldığı lüks otomobille ultra lüks cipe çarptı 05.03.2020 11:38

Beyoğlu'nda bir sürücü sabah satın aldığı lüks otomobile ile önce park halinde bekleyen otomobile ardından da 3 milyon liralık ultra lüks cipe çarptı. Kaza sonucu yaralanan lüks otomobilin sürücüsü ile cip sürücüsünün ise arkadaş oldukları ve tesadüfen kazaya karıştıkları ortaya çıktı.