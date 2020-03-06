Müge Anlı, Zehra Topdağ cinayetiyle şoke oldu: Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce ruhunu... İşte o görüntü 06.03.2020 12:44

Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetiyle şoke oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Ağabey Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşleri Zehra Topdağ'ın katilinin bulunmasını istiyor. 6 Mart Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan iddia ve gerçekler şoke etti. İşte Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar...