Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetiyle şoke oldu: Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce ruhunu... İşte o görüntü
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetiyle şoke oldu. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Ağabey Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşleri Zehra Topdağ'ın katilinin bulunmasını istiyor. Zehra Topdağ'ın katili kim? 6 Mart Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan iddia ve gerçekler şoke etti. İşte Müge Anlı'da tüyler ürperten anlar...
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayetiyle şoke oldu! 6 yaşındaki küçük kızın ölümündeki iddialar ve şüpheler ise 6 Mart Müge Anlı canlı yayınında kan dondurdu! Zehra Topdağ'ın katili yengesi mi yoksa yengesinin sevgilisi mi? Müge Anlı'ya konuşan Topdağ ailesi, Zehra Topdağ'ın cesedi çuvalda bulunmadan 5-6 dakika önce ruhunu teslim ettiğini öğrendiklerini ifade etti. İşte Müge Anlı'da tüyler ürperten olay!
Müge Anlı, küçük Zehra'nın, evden birinin öldürdüğüne dikkat çekti. Çünkü jandarma ekipleri arama yaptığında 6 yaşındaki kız hiçbir yerde bulunamadı ancak komutanın evleri de aramak istemesi üzerine katil korktu ve küçük Zehra'yı öldürüp çuvalın içine koyduktan sonra avluya bıraktı. Bu sebepten de Zehra Topdağ'ın cesedi bulunduğunda yaklaşık 5 - 6 dakika önce can verdiği ortaya çıktı.
MÜGE ANLI'YA KONU OLAN ZEHRA TOPDAĞ NASIL ÖLDÜ?
Zehra, kaybolduğu gün evde iki ağabeyinin eşleri ve üvey annesi vardı. Kendi annesi iğne yaptırmak için bir akrabalarına gitmişti. Zehra ise avluda oynuyordu. Zehra'nın kaybolduğu akşam yemeği için toplanılması sırasında fark edildi. Herkes gelmişti ancak Zehra ortalıkta yoktu.