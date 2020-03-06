MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş ateşkes açıklaması | Video 06.03.2020 18:08

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Moskova’daki Liderler Zirvesi’nde aklı-ı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir." dedi.