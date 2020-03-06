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Beşiktaş - Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE - Video

Beşiktaş - Ankaragücü maçı CANLI anlatım İZLE - Video

06.03.2020 18:56

Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.


Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill

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