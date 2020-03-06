Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Lens, Atiba, Elneny, N'Koudou, Boyd, Boateng, Burak
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Kitsiou, Sedat Ağçay, Faty, Lukasik, Lobjanidze, Gerson, Orgill
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