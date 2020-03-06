Altın fiyatlarında patlama! Son 7 yılın zirvesine çıkan altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? | 6 Mart altın fiyatları 06.03.2020 16:49

Piyasalarda Koronavirüs etkileri devam ederken, altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle son 7 yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı bin 687 dolardan işlem görürken; gram altın ise 330 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, son 7 yılın zirvesini gören altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para canlı yayınında güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarını değerlendirdi.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor.

Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 325 liradan işlem görüyordu. Gram altın fiyatları gün içerisinde en yüksek 331.18 lirayı görürken, saat 14.36 itibarıyla 330.27 lirada hareket etti. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 539.02 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 217 liradan alıcı buldu.

ALTININ ONS FİYATI 7 YILIN ZİRVESİNDE

Corona virüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.83 yükselişle 1687 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİ SEYİR SÜRÜYOR

Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Piyasalarda Corona virüs endişesi devam ediyor. Hafta boyunca riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara giriş senaryosu ön plandaydı. Bu hareketlerin hala devam ettiğini görmekteyiz. Virüs kontrol atlına alınmak bir yana giderek yaygınlaşıyor ve ölüm ve vaka sayıları artıyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimleri ise endişeyi iyice artırdı. Virüs kontrol altına alınana kadar ons altın gibi güvenli limanlar tercih sebebi olmaya devam edebilir. Diğer yandan dolar kurunda nispeten sakin hareketler olsa da yukarı yönde teknik eğilimin korunduğunu görmekteyiz. Özellikle 6.03 TL ve 5.93 TL seviyeleri üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde atak potansiyeli bulunuyor.

Gram altında 310 TL üzerinde yukarı yönde eğilimden bahsetmiştik. Bu eğilim sürüyor. Kısa süreli kar satışları gelse de ana yönü yukarı olduğu için düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir.