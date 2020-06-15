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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık Bingöl'de depreme yakalandı! İşte o anlar...
15.06.2020 10:55

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Erzurum'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu kalabalık kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Erzurum'da da hissedildi.


Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun Ulucami'de düzenlenecek cenaze töreni öncesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem sırasında cami önünde bekleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu kalabalık kısa süreli panik yaşadı.



Deprem, Erzurum'da da hissedildi.


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