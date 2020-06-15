15.06.2020 10:55

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Erzurum'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu kalabalık kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Erzurum'da da hissedildi.