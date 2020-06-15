Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Erzurum'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu kalabalık kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Erzurum'da da hissedildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun Ulucami'de düzenlenecek cenaze töreni öncesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem sırasında cami önünde bekleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu kalabalık kısa süreli panik yaşadı.
Deprem, Erzurum'da da hissedildi.