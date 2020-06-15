AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.