Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Pençe-Kaplan Operasyonu" mesajı: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." mesajını paylaştı.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." mesajını yayımladı.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...#PençeKaplan 🇹🇷 pic.twitter.com/VlnUBuh5DH— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 17, 2020