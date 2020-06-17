Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türk komandosu gücünü bir kez daha o dağlarda gösterecek

17.06.2020 10:20

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.







BAKAN AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR



Bakan Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

KOMANDOLAR HAFTANİN'DE TERÖR HEDEFLERİNİ İMHA EDİYOR

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu.





Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.



