HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat 04.03.2020 10:09

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün için hava sıcaklıklarının 2-5 derece arasında artacağı açıklanırken, yarından itibaren yurdun büyük bölümünün yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 4 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu ve açık





4 MART 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

5 MART 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU





6 MART 2020 CUMA HAVA DURUMU





7 MART 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU

8 MART 2020 PAZAR HAVA DURUMU