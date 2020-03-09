Fenerbahçe tribün lideri "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın vurulma görüntüleri kamerada 09.03.2020 12:19

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik operasyon ile kameralara yansıdı. Trübün lideri Altunkaynak'ın vurulma anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören'de öldürülen Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak cinayetiyle ilgili geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Tribündeki ranta dayalı olduğu ileri sürülen cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, "azmettirme" iddiasıyla aranan "Dede İsmail" lakaplı İsmail D. ve İbrahim G. isimli iki şüpheli ile "tetikçi" olduğu iddiasıyla aranan Samet D.'nin (39) de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 11 tabanca ve bu silahlara ait 258 mermi ele geçirildi. Cinayette silahı kullandığı iddia edilen Samet D.'nin olayı gerçekleştirmek için tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden firar ettiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 2017'de işlenen cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ile emniyetin gerçekleştirdiği operasyona ait görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, "tetikçi" ile olayı azmettirdiği ileri sürülen şüphelilerin koşuşturması yer alıyor.

Diğer yandan operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar da emniyette sergilendi.