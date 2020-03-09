Son dakika haberleri... Sudan devlet televizyonu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a yönelik başkent Hartum'da bir suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Hamduk'un suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi.
Dünya Sudan'dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın Sudan devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a yönelik başkent Hartum'da bir suikast girişiminde bulunuldu.
Hamduk'un suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi.
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