Müge Anlı: İçinizden birisi katil biliyorsunuz değil mi? Çuvalın içinden cesedi çıkan Zehra Topdağ'ın katili... 09.03.2020 14:22

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın ölümü kan dondurdu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı ve ekibi, 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde sabah saatlerinde kaybolan, ailesi tarafından her yerde arandıktan sonra ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde cesedi bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katilini arıyor. Zehra Topdağ'ı kim öldürdü? 9 Mart'ta Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" sözleri tüyler ürpertti. İşte Müge Anlı'nın bugünkü yayınında yaşanan şok gelişmeler!