Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyeye geldi! | Flaş gelişme

12.06.2020 16:11

Son dakika haberleri... Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Son dakika haberleri... Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı imasında bulunarak "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" demiş, Başkan Erdoğan da tüm milletvekillerini bu ithama karşı suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Erdoğan açıklamasında "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" demişti. Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.