Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 30 indirim! İşte şehirler arası otobüs bilet fiyatları KM'ye göre bilet taban tavan fiyatı |VİDEO

12.06.2020 11:09

Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına yüzde 30 indirim geldi. Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek. Hava taşımacılığına göre vatandaşları %70 daha fazla tercih ettiği şehirlerarası yolculukta otobüsler daha çok tercih ediliyor. Hava taşımacılığında uçak biletlerinin yüksek fiyatları yanı sıra havaalanlarının şehirlerden uzak noktalarda olması ve ulaşımın daha pahalıya gelmesi sebebi ile daha az tercih edilen ulaşım araçlarıdır. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber Canlı yayınında yapılan indirim hakkında detaylı bilgiler verdi. İşte KM'ye göre bilet taban tavan fiyatı...

Ülkemizde şehirlerarası yolculukta en çok tercih edilen otobüs yolculuğu hava yolculuğuna göre uzun sürüyor olsada daha tasarruflu olması yönünden tercih ediliyor. Otobüs bilet fiyatları yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile KM'ye göre taban fiyatlara yer verildi. Biletlere, 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira, 2001 kilometre ve üstü mesafelerde 500 lira "tavan fiyat" uygulanmaya başlandı. Söz konusu tebliğin 31 Temmuz 2020'ye dek geçerli olması öngörüldü. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

Yolcu taşımacılığında ücret tarifesi yeniden belirlendi!

–– Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı

TAVAN ÜCRET TARİFESİ

Yeni Tarife (12 Haziran itibarıyla)



İSTANBUL - ANKARA EN FAZLA 120 LİRA OLACAK

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.

Bakanlık, kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek.

Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek.

Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.