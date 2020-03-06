Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı? Çiftçiye destek ödemesi ne kadar? Çiftçiye büyük müjde! 06.03.2020 12:13

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek. Arıcılık Desteği, Yem Bitkileri Desteği ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği ödemeleri yetiştiricilerimize bugün (6 Mart) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir. Peki Çiftçi ve üretici destek ödemesi yattı mı? Çiftçiye destek ödemesi ne kadar?

Çiftçiye destek ödemesi ne kadar? Sorusuna cevap verildi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak." Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek." Ödemeler çiftçilerin ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçecek. Bu arada hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Peki çiftçiye destek ödemesi ne kadar olacak?

BUGÜN ÜRETİCİLERE 331 MİLYON 637 BİN LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, "Arıcılık, Yem Bitkileri ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemeleri" ne ait açıklamalarda bulunmuştur.

" Arıcılık Desteği, Yem Bitkileri Desteği ile Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği ödemeleri yetiştiricilerimize bugün (6 Mart) saat 18:00'dan sonra tek seferde ödenecektir.

Arıcılık Desteklemeleri çerçevesinde,

51 bin 64 işletmemize 6 milyon 461 bin 390 koloni için 97 Milyon TL

Yem Bitkileri Desteği çerçevesinde:

19 ilde 84 bin 420 üreticiye 234 milyon TL

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği çerçevesinde:

11 ilde 125 üreticiye 637 bin TL ödenecek.

Bu desteklemeler kapsamında toplam 331 milyon 637 bin lirayı bugün üreticilerimizin hesabına yatırmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Hayvancılık kredisi veren bankalar hangileridir?

Hayvancılık kredisini; Ziraat bankası, Halkbank, Vakıflar bankası, TED, QNB Finansbank, Garanti bankası, Odeobank, HSBC, Denizbank, Akbank gibi bankalar vermektedir. Bu bankalar küçükbaş için 500 ve üzeri koyun için kredi vermektedir. Yaklaşık olarak küçükbaş hayvanlar için banka kredisi miktarı 5 bin TL iken bu rakam büyükbaş hayvanlar söz konusu olduğunda 120 bin TL olarak belirlenmiştir

Denizbank hayvancılık kredisi şartları nedir?

Denizbank, en uygun şartlarda hayvancılık kredisi veren bankalardandır. 60 ay gibi uzun vadeli ve 6 ayda bir geri ödeme özellikleri sayesinde hayvan yetiştiricileri tarafından çokça tercih edilen bankalardan biridir. QNB Finansbank hayvancılık kredisi şartları nedir? QNB Finansbank, hayvancılık kredisi için en uygun faiz oranları ile yetiştiricilere kredi imkanı sunan bankalardan biridir. 35 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmanın yanı sıra 60 ay vade imkanını da hayvan yetiştiricilerine sunuyor. QNB Finansbank herhangi bir kefil veya evrak istemeden bu kredi imkanını sunmaktadır.

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi şartları nelerdir?

Ziraat bankası hayvancılık kredisi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ilk başvuruda bulundukları banka kredisidir. Ziraat bankası geri ödeme kolaylığının yanı sıra düşük faiz oranları ile vatandaşlara daha cazip gelmektedir.

Hayvancılık kredisi nasıl alınır?

Hayvancılık, koyun, inek, kuzu, manda, büyük ve küçükbaş hayvan almak için toplu paraya ihtiyaç duyar. Bu durumda hayvancılık kredisine başvurmak akıllıca bir yöntemdir. Devlet destekli hayvancılık kredisi, günümüzde çoğu bankada mevcuttur. Hayvan yetiştiricileri, istenen evrakları hazırlayarak bu bankalara başvuruda bulunabilirler.

Hayvancılık kredisi başvuru şartları nelerdir?

Hayvancılık kredisi başvuru şartları şunlardır; Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun yüksek ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Başvuruda bulunacak kişilerin kesinlikle ÇKS belgesi olması gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerinin varsa hayvanlarının değeri kadar yoksa ellerinde olan bir malı ipotek olarak göstermeleri gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak yetiştiricilerin en az 2 maaşlı ve bordrolu kefil göstermesi gerekmektedir. Başvuru esnasında nüfus cüzdanı sureti ve onaylı maaş belgesi olmalıdır. Yeni düzenleme ile hayvancılık kredisi başvurusunda bulunan kişilerin kefillerinden ve varsa eşinden de imza istenmektedir.

Hayvancılık Kredisi İstenen Evraklar

Hayvancılık kredisi için istenen evraklar farklılık gösterebilmektedir. Her banka tarafından ek belge isteme ya da ipotek, kefil ve teminat gibi varlıkların eklenmesi talep edilebilmektedir. Hayvancılık kredisi almak isteyenlerin başvuru yapacakları kredi türüne uygun olarak evraklarını hazırlamaları banka tarafından istenmektedir. Küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılık, işletme açma, yem ve barınma gibi nedenlerden dolayı kredi alınacak ise bunlara uygun evrak talep edilmektedir. Tüm evrakların bankaya doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması çiftçinin güvenilirliğini etkileyecektir.

Hayvancılık Kredisi Nedir?

Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir. Hayvancılık kredisi, belli şartları yerine getiren çiftçi ve genç girişimcilere verilen bir kredi türüdür. Genellikle uygun faizli olarak sunulmaktadır.

ÇKS BELGESİ NEDİR?

İster her türlü hayvancılık ile uğraşın ister ise kırsal alanda herhangi bir tarım ile meşgul olun şayet aşağıdaki belirteceğim imkanlardan yararlanmak istiyor iseniz mutlaka ÇKS belgeniz olması gerekmektedir.

Devletin genç çiftçi projeleri kapsamında vermiş olduğu hibelerden.

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat bankasını sunmuş olduğu düşük faizli krediler ile canlı hayvan alımından tutunda tüm tarım kredilerinden istifade etmek için.

Özel bankalar dahil olmak üzere tüm finansmanlardan size özel kredi kullanmak için.

Yine ülkemizde faaliyet gösteren bir çok bankadan çiftçi kredi kartı alabilmek için.

BAĞ-KUR üzerinden emekli olabilmek.

Üretmiş olduğunuz tarımsal ürünleri nakliyesini yapmak için gerek duyulan " Müstahsil Yol Belgesi " çıkarmak için. ( hasat sonu güncel olması şartı ile )