Son dakika: Bakan Soylu duyurmuştu... Polis Özel Harekat, sınır hattına gidiyor! 06.03.2020 11:34

Son dakika haberi... Yunanistan'ın göçmenleri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken, Türkiye sınır hattına 1000 özel harekat polisini göndermeye başladı. Ordu'da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne´ye gitti.

Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınırına doğru akın etmeye devam ediyor. Edirne ve Muğla başta olmak üzere, sınır hattındaki göçmen yoğunluğu da artıyor.

Yunanistan'ın göçmenleri gaz bombası ve gerçek mermilerle engelleme çalışmaları sürerken de, Türkiye önemli bir karara imza attı. Alınan kararla, 1000 özel harekat polisinin sınır bölgelerine gönderileceği belirtildi.





DHA'nın haberine göre, Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin sınıra doğru sevkiyatı da başladı. Ordu'da görevli 40 Özel Harekat polisi de, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne'ye gitti.







BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Soylu, dün sınır bölgesindeki incelemelerinin ardından "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." demişti.