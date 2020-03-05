Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu? Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında ve diziden ayrıldı mı? | Video 05.03.2020 19:05

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü? ATV ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam yaşanacak gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 58. bölüm fragmanında Demir'in Züleyha'ya silah çektiği görülüyor. Dizinin hayranları bu kapsamda Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında ve diziden ayrıldı mı? İşte detaylar

Perşembe akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam ortalık iyice karışmaya başlayacak. Yeni bölümde Züleyha'nın ölüp ölmeyeceğini merak eden izleyiciler konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü? Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında ve diziden ayrıldı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?

Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam netlik kazanacak. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

SİLAH SESİ DUYULANA KADAR...

Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır.

YILMAZ MÜJGAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunluğa başladı.

'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.