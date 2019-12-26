Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Senin böyle bir karar verme yetkin yok |Video 26.12.2019 12:07

Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'na AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamayla cevap verdi. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi sana ait değil, bize aittir. Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok. Kanal İstanbul bir devlet projesidir. Kurumların görevi devletin aldığı kararları yerine getirmektir. Bu görevi yerine getirmeyenler millete ve hukuka hesabını verir.'' dedi.