Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu'na AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamayla cevap verdi. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul projesi sana ait değil, bize aittir. Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok. Kanal İstanbul bir devlet projesidir. Kurumların görevi devletin aldığı kararları yerine getirmektir. Bu görevi yerine getirmeyenler millete ve hukuka hesabını verir.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Senin böyle bir karar verme yetkin yok |Video26.12.2019 12:07
- Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Senin böyle bir karar verme yetkin yok |Video
- İstanbul Trafik Vakfı artık araçları çekemeyecek |Video
- Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı | Video
- Antalya'da bankada soygun girişimi |Video
- Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı
- Son dakika: FETÖ'nün kritik ismi Ukrayna'da yakalandı! Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit şüphelisiydi
- Son dakika: Çanakkale'de feci kaza! İşçi servisi vinçle çarpıştı: 18 yaralı
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de önemli açıklamalar |Video
- Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 111 bin puanı aştı |Video
- Son dakika: Ortadoğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan kırmızı kategoriye eklendi! Dahlan kimdir? |Video
- Son dakika: 2019 Ekim ayı sanayi üretimi açıklandı |Video
- Son dakika: 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı ile ilgili 64 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.