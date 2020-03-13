Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlara 12 gün idari izin 13.03.2020 20:13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ''"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik idari izin hakkında açıklama geldi.

İşte Twitter üzerinden paylaşılan o açıklama: