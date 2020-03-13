Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi | Coronavirüs Türkiye 13.03.2020 18:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''3 yeni daha tanı koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.''

Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor... Bakan Koca vaka sayısının 5'e çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,''3 yeni daha tanı koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. Türkiye güven telkin eden ülkelerden biri. 82 milyon vatandaşımızı küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız.

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışacağız. Halkımız devletimizi güven duymalı. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve bu dönemde tedbirlere sarılmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum.

Tedbir alır yayılmayı önlersek hayat normale döner. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Hayat devam ediyor. Tüm tedbirleri alarak güvenle yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.